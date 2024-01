20 січня 2024, 13:54

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять «Кіборгів» – захисників Донецького аеропорту.

📢"242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!", - зазначив глава держави.

Ці слова висвітлюють визначний етап в історії оборони держави, де «Кіборги» виявили велику силу духу та відданість принципам. За даними Збройних сил України, у період з вересня 2014 по січень 2015 року загинуло 109 військових.

Нагадаємо, що слово «Кіборги» у значенні «захисники Донецького аеропорту» вперше вжив у вересні 2014 року невідомий проросійський бойовик. Тоді він намагався пояснити, чому передові загони російсько-терористичних військ у всеозброєнні не можуть взяти Донецький аеропорт, який захищає кілька десятків українських військових зі стрілецькою зброєю

____

242 days of the Donetsk airport defense. 242 days of our defenders’ fortitude and bravery. The Cyborgs' feat proved that Ukrainians are unbreakable. Back then, the world could already see what Ukrainians were capable of. We remember everyone who fights for our country.