У Сєвєродонецькій МВА перейменували вулиці окупованого міста та громади

20 січня 2024, 19:57

Керівник міської військової адміністрації Сєвєродонецька, Олександр Стрюк, підписав розпорядження від 19 січня 2024 року (№47-ВА), яке стосується перейменування вулиць та населених пунктів у місті та Сєвєродонецькій громаді.

Інформацію про це та відповідне розпорядження №47-ВА від 19 січня 2024 року оприлюднили на веб-порталі Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

Відповідно до додатка розпорядження, було перейменовано 15 об'єктів топоніміки, які містили символіку російської імперської політики, приводячи їх у відповідність до стандартів української мови.

До числа перейменованих включено :

вулицю 8 березня, яку перейменували на вулицю Шкільну;

вулицю Вілєсова, тепер вона має назву вулиці Дмитра Сірика;

вулицю Гагаріна, перейменовано на вулицю Богдана Хмельницького;

вулицю Горького, яку назвали вулицею Івана Франка;

бульвар Дружби Народів, тепер це бульвар Незалежності України;

вулицю Курчатова, перейменовано на вулицю Князя Володимира;

вулицю Лермонтова, тепер це вулиця Калинова;

вулицю Ломоносова, перейменовано на вулицю Григорія Сковороди;

провулок Ломоносова, який став провулком Науковим;

вулицю Московську, перейменовано на вулицю Харківську;

вулицю Менделєєва, тепер вона має назву вулиці Миколи Амосова;

вулицю Маяковського, перейменовано на вулицю Миколи Леонтовича;

вулицю Першотравневу, тепер вона називається вулицею Травневою;

вулицю Титова, яку перейменували на вулицю Абрикосову;

вулицю Тімірязєва, тепер це вулиця Бузкова.

Також 2 об’єкти перейменували у Бобровому, 14 - у Борівському, 1 - у Боровеньках, 5 - у Вороновому, 6 - у Єпіфанівці, 2 - у Метьолкіному, 12 - у Новій Астрахані, 3 - у Пурдівці, 5 - у Сиротиному, 3 - у Смоляниновому.

Вказано, що при перейменуванні, начебто, врахували пропозиції спеціальної Комісії з питань перейменування та пропозиції, що надійшли від мешканців громади під час обговорення питання.

Нагадаємо, ще в листопаді 2023 року в Сєвєродонецькій МВА повідомили про те, що розпочали дуже важливу та невідкладну справу – громадське обговорення щодо перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, які містять російське походження.