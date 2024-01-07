У Сєвєродонецькій МВА перейменували вулиці окупованого міста та громади

Керівник міської військової адміністрації Сєвєродонецька, Олександр Стрюк, підписав розпорядження від 19 січня 2024 року (№47-ВА), яке стосується перейменування вулиць та населених пунктів у місті та Сєвєродонецькій громаді.
Інформацію про це та відповідне розпорядження №47-ВА від 19 січня 2024 року оприлюднили на веб-порталі Сєвєродонецької міської військової адміністрації.
Відповідно до додатка розпорядження, було перейменовано 15 об'єктів топоніміки, які містили символіку російської імперської політики, приводячи їх у відповідність до стандартів української мови.
До числа перейменованих включено:
- вулицю 8 березня, яку перейменували на вулицю Шкільну;
- вулицю Вілєсова, тепер вона має назву вулиці Дмитра Сірика;
- вулицю Гагаріна, перейменовано на вулицю Богдана Хмельницького;
- вулицю Горького, яку назвали вулицею Івана Франка;
- бульвар Дружби Народів, тепер це бульвар Незалежності України;
- вулицю Курчатова, перейменовано на вулицю Князя Володимира;
- вулицю Лермонтова, тепер це вулиця Калинова;
- вулицю Ломоносова, перейменовано на вулицю Григорія Сковороди;
- провулок Ломоносова, який став провулком Науковим;
- вулицю Московську, перейменовано на вулицю Харківську;
- вулицю Менделєєва, тепер вона має назву вулиці Миколи Амосова;
- вулицю Маяковського, перейменовано на вулицю Миколи Леонтовича;
- вулицю Першотравневу, тепер вона називається вулицею Травневою;
- вулицю Титова, яку перейменували на вулицю Абрикосову;
- вулицю Тімірязєва, тепер це вулиця Бузкова.
Також 2 об’єкти перейменували у Бобровому, 14 - у Борівському, 1 - у Боровеньках, 5 - у Вороновому, 6 - у Єпіфанівці, 2 - у Метьолкіному, 12 - у Новій Астрахані, 3 - у Пурдівці, 5 - у Сиротиному, 3 - у Смоляниновому.
Вказано, що при перейменуванні, начебто, врахували пропозиції спеціальної Комісії з питань перейменування та пропозиції, що надійшли від мешканців громади під час обговорення питання.
Нагадаємо, ще в листопаді 2023 року в Сєвєродонецькій МВА повідомили про те, що розпочали дуже важливу та невідкладну справу – громадське обговорення щодо перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, які містять російське походження.