Оголошено у розшук Петра Симоненка

21 січня 2024, 13:49

Служба безпеки України оголосила у розшук екслідера забороненої в Україні Комуністичної партії, Петра Симоненка, чиє ім'я з'явилося у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ. За офіційною інформацією, його зникнення в системі датується 19 серпня 2023 року.

Петро Симоненко фігурує у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України, що стосується публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади з використанням ЗМІ. 11 серпня йому було пред'явлено підозру.

Представники СБУ розповіли, що під час окупації Київської області Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва росії із проханням про "евакуацію".

📢«Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф. Після прибуття російських спецпризначенців до українського населеного пункту екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку і забезпечив продовольством», – повідомляли у СБУ.