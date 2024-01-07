Зеленський про потреби у масштабній мобілізацій

21 січня 2024, 14:34

Президент України Володимир Зеленський, в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News, висловив свою думку щодо можливості мобілізації до армії півмільйона осіб та акцентував увагу на важливих аспектах цього питання. Він зазначив, що на цей час не бачить необхідності в масштабній мобілізації. Інтерв’ю оприлюднено у неділю, 21 січня.

📢«Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось відповісти і комусь сподобатися... Просто це не тільки життя, життя – це номер один. А друга історія – це є відповідні дії і відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона треба мобілізувати», – сказав глава держави.

Глава держави також відзначив, що фінансове забезпечення мобілізованих є третім важливим фактором, і ці потреби повинні забезпечуватися не лише західними партнерами, але й бюджетом України.

📢«Тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати. Є запит, треба правильно все рахувати», – додав президент.

До того ж Зеленський підкреслив, що закон про мобілізацію в Україні повинен бути справедливим, особливо враховуючи потреби тих, хто вже служить на фронті та заслуговує на відпочинок.

📢«Тому закон про мобілізацію потрібен розумний і справедливий. Тобто для військових – це потрібно. Не можна сказати, що їм вистачить армії. Це нечесно і несправедливо... Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують», – відзначив президент.

📅Нагадаємо, у грудні 2023 року Зеленський повідомляв, що з боку військових надійшла пропозиція додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей.