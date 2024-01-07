Голова розвідки України назвав найбільшого постачальника зброї на росію

21 січня 2024, 15:45

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, Кирило Буданов, у своєму інтерв'ю для Financial Times, опублікованому в неділю, 21 січня, розглянув роль Північної Кореї в постачанні зброї на росію та її вплив на війну в Україні.

За його словами, росіяни витрачають на війні в Україні більше боєприпасів, ніж можуть виробити, та шукають додаткові резерви у зброї, звертаючись до інших країн.

📢«Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах», – сказав керівник ГУР.

Буданов підкреслив, що Північна Корея на цей час є головним постачальником зброї для російської армії, передаючи значну кількість артилерійських боєприпасів.

📢«Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи видихнути», – заявив він, додавши, що без допомоги КНДР ситуація була б дуже критичною для російських загарбників.

Керівник ГУР також зауважив, що росія прагне не залежати від зовнішньої допомоги, вважаючи це "приниженням". При цьому він відзначив, що основною проблемою для росії є втрата живої сили, оскільки кремль втрачає стільки ж, чи навіть більше військ, ніж може мобілізувати.

📅Нагадаємо, у вересні 2023 року російський путін та кім чен ин зустрілись на космодромі Восточний. Диктатори поспілкувалися в ході показового огляду космодрому, потім провели переговори за участю делегацій, а згодом – за закритими дверима. Останнім пунктом візиту став офіційний захід на честь північнокорейського лідера, де ин випив за здоров’я путіна.

За деякий час після цього візиту КНДР почала масово та пришвидшено постачати контейнери з озброєнням та боєприпасами на росію. Їх кількість може рахуватись мільйонами одиниць боєприпасів.

Також повідомлялось, що російські окупанти отримали балістичні ракети від КНДР і вже їх застосовують в атаках по Україні.