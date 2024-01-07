В Одесі затримано сина Гринкевича при спробі організації виїзду за кордон

22 січня 2024, 12:49

В Одесі було затримано п'ятого учасника кримінальної організації, яка поставляла Збройним силам України (ЗСУ) одяг низької якості на суму 1 млрд гривень, повідомили у понеділок, 22 січня, представники Офісу генерального прокурора.

Згідно зі слідством, ця особа — Роман Гринкевич, син відомого львівського підприємця Ігоря Гринкевича, був затриманий в Одесі о 6:50 ранку при організації виїзду за межі України. Деталі його затримання були підтверджені слідчими, які отримали судовий дозвіл на арешт злочинця 19 січня.

📢«За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Інші четверо підозрюваних перебувають під вартою», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

📅Нагадаємо, 18 січня ДБР заявило про розшук Романа Гринкевича, сина головного фігуранта справи Ігоря Гринкевича, якого також підозрюють у шахрайстві та участі в злочинному угрупованні.

📌Наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міністерства оборони України – львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. За офіційною інформацією, він пропонував хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління ДБР з метою "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження.

📌ДБР розпочало розслідування кількох кримінальних проваджень щодо оборудок у закупівлях одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання спецодягу на суму 1,5 млрд гривень.

📌Міністерство оборони припинило дію укладених договорів з Гринкевичем, а на майно його сім'ї та підконтрольних компаній накладено арешт. Заарештовано 17 об'єктів житлової нерухомості, 7 об'єктів нежитлової нерухомості, 18 земельних ділянок, 9 автомобілів преміум-класу, частки в статутному капіталі на суму 14,73 млн гривень, 12 одиниць зброї та 3 об'єкти інтелектуальної власності.