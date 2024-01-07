Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
23 січня 2024, 13:54

Наслідки російської атаки на Харків, зросла кількість загиблих

Внаслідок російського ракетного удару по місту Харків кількість загиблих зросла до 5 людей, а понад 50 цивільних отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вдень у вівторок, 23 січня.

Він поділився цією інформацією у своєму офіційному каналі в месенджері Telegram.

📢"За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано – 51 особу. Всім потерпілим надається необхідна допомога", – написав голова Харківської ОВА.

Після ворожої атаки всі рятувальні служби працюють на місці події, спрямовуючи свої зусилля на порятунок та допомогу людям. Саме це підтвердив Синєгубов, зазначивши, що під завалами одного з будинків опинилась родина: чоловік, жінка й дитина. Чоловіка врятовано. Рятувальна операція ДСНС триває.

У соцмережах також з'явилося відео моменту влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові. Ці кадри свідчать про масштаби руйнувань та загрозу, яку несе російська агресія.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали по житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів. Окупанти застосували зенітні системи С-300, крилаті ракети Х-32 та балістичні ракети «Іскандер». У місті виникли перебої зі світлом та газопостачанням.

Також росіянами було атаковано Київ та Павлоград. Підрозділи сил ППО знищили 21 ракету різного типу.

Джерело: "Харківська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: