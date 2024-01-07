Наслідки російської атаки на Харків, зросла кількість загиблих

23 січня 2024, 13:54

Внаслідок російського ракетного удару по місту Харків кількість загиблих зросла до 5 людей, а понад 50 цивільних отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вдень у вівторок, 23 січня.

Він поділився цією інформацією у своєму офіційному каналі в месенджері Telegram.

📢"За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано – 51 особу. Всім потерпілим надається необхідна допомога", – написав голова Харківської ОВА.

Після ворожої атаки всі рятувальні служби працюють на місці події, спрямовуючи свої зусилля на порятунок та допомогу людям. Саме це підтвердив Синєгубов, зазначивши, що під завалами одного з будинків опинилась родина: чоловік, жінка й дитина. Чоловіка врятовано. Рятувальна операція ДСНС триває.

У соцмережах також з'явилося відео моменту влучання російської ракети в житловий будинок у Харкові. Ці кадри свідчать про масштаби руйнувань та загрозу, яку несе російська агресія.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали по житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів. Окупанти застосували зенітні системи С-300, крилаті ракети Х-32 та балістичні ракети «Іскандер». У місті виникли перебої зі світлом та газопостачанням.

Також росіянами було атаковано Київ та Павлоград. Підрозділи сил ППО знищили 21 ракету різного типу.