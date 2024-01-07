ЗСУ показали збиття російської крилатої ракети з кулемета

23 січня 2024, 14:17

Під час ранкового ракетного удару російських загарбників 23 січня на півночі України, у вогневих групах, що діють в Північній операційній зоні, вдалося ліквідувати декілька крилатих ракет. Одну з них знищено кулеметом Browning. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у своєму каналі в месенджері Telegram у вівторок, 23 січня

📢«У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом Browning», - зазначив він, додаючи відеоматеріали до свого повідомлення.

📌За останніми подіями важливо відзначити, що під час чергової комбінованої ракетної атаки російських окупантів – 21 з 41 ракет було ефективно знищено системами протиповітряної оборони. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

На жаль, внаслідок цієї атаки рф по Україні загинули п'ятеро людей, а щонайменше 40 цивільних постраждали. Руйнування цивільної інфраструктури фіксують у Харкові, Києві та Павлограді, а рятувальні операції на місцях трагічних подій тривають.