23 січня 2024, 14:59

Мешканці міста Владивостока на росії повідомили про вибухи та пожежі на двох електропідстанціях. Про це інформує видання Astra, яке позиціюється як незалежне джерело в російській пропаганді (журналістиці).

Зараз причини пожежі залишаються невідомими, і компанія "Приморські електричні мережі" повідомила, що через це відбулося знеструмлення в 475 багатоквартирних будинках та 125 приватних домоволодіннях. Однак інформація про кількість знеструмлень уточнюється.

⚡Деякі російські джерела встигли також повідомляють, що пів міста залишилося без світла через це «яскраву» подію.

🔥Нагадаємо, що на минулому тижні в місті Клинці Брянської області виникла величезна пожежа на нафтобазі, що викликала занепокоєння серед російських громадян.Тоді офіційні звіти вказували на можливу атаку безпілотника.

🔥Раніше, 17 січня, пожежа також сталася на заводі СІБУР-Хімпром у місті Пермь, де виробляють бутилові спирти та інші хімічні речовини.