Денис Шмигаль зустрівся в Ужгороді з Фіцо

24 січня 2024, 13:10

У середу, 24 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з колегою зі Словаччини, Робертом Фіцо, в місті Ужгород. Про це він повідомив через свій канал в Telegram, де зазначив, що під час зустрічі обговорювались двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив.

📢«Сьогодні в Ужгороді проводимо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На порядку денному – наші двосторонні відносини та підтримка європейських ініціатив», – сказав Шмигаль.

Він також додав, що Україна розраховує на конструктивний та практичний діалог зі Словаччиною.

Нагадаємо, що за останні кілька днів Роберт Фіцо зробив низку скандальних заяв. Він відкрито виступає проти вступу України до НАТО, тому що – «це буде фундаментом Третьої світової війни».

Також Фіцо давав неприпустимі поради українцям, пропонуючи віддати територій на користь росії як єдиний спосіб припинити війну.

Після останньої масованої російської атаки на Київ, він також стверджував, що в столиці України «нормальне життя».

Прем’єр-міністр України стримано резюмував зустріч із Фіцо: «Попри розбіжності, ми маємо намір сформувати з Урядом Словаччини політику 'нового прагматизму', яка принесе користь обом державам. Впевнений, що сьогоднішня зустріч із Прем’єром Робертом Фіцо відкриє нову сторінку в наших відносинах". - повідомив премьер-міністр».