На росії під бєлгородом розбився військовий російський літак Іл-76

24 січня 2024, 13:40

У середу, 24 січня, сталася авіаційна подія у Бєлгородській області, де російський військовий літак Іл-76 розбився в Корочанському районі. Про це повідомив Telegram-канал 112.

📢«Військовий літак Іл-76 впав у Білгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі», – йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою російського ресурсу, – на борту Іл-76 перебувало 63 людини, і всі вони загинули.

Губернатор Бєлгородської області в'ячеслав гладков також підтвердив "подію" із падінням літака, зазначивши, що на місці працюють слідча група та співробітники МНС.

📢«Подія у Корочанському районі. Наразі на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Змінив свій робочий графік та виїхав до району. Усі подробиці згодом», – написав чиновник.

Місцеві пабліки оприлюднили відео падіння літака, зафіксувавши потужний вибух та великий стовп чорного диму, при цьому стверджуючи, що це був саме Іл-76. Важливо відзначити, що перед падінням літака у регіоні було оголошено ракетну небезпеку.

Згодом міноборони на росії повідомило, що в літаку перебували українські полонені, яких, за їхніми словами, везли на обмін. Однак «Українська правда», з посиланням на власні джерела у Генштабі ЗСУ, повідомляє, що на борту Іл-76 перевозили ракети для ЗРК С-300, які росіяни постійно використовують при обстрілах Харкова з району Бєлгорода.

📌Також фіксують істерику у мзс рф, яке написало наступне: «Київ здійснив акт божевільного варварства, збив Іл-76, і поставив під питання можливість будь-яких домовленостей».

📅Раніше повідомлялось, що російська ППО збила свій штурмовик Су-25, а командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив цю інформацію, підкреслюючи, що українська ППО не має відношення до цього випадку.