Офіційна заява Генштабу щодо інформації про російський Іл-76

24 січня 2024, 17:19

Українські військові заявили про намір продовжити нищити терористичну загрозу, зокрема на напрямку Бєлгородсько-Харківського регіону. Таку заяву оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ на тлі події та інформації про падіння російського літака Іл-76. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що вживаються всі необхідні заходи для захисту України та її громадян.

📢"Ворог, не здатний досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує свою стратегію терору, включаючи Харківський напрямок", - відзначив Генштаб, коментуючи останні російські атаки та масовані ракетні удари.

Лише за останній тиждень російські окупанти здійснили 19 ракетних атак по Харківщині, використавши 26 ракет ЗКР С-300 та три балістичні ракети Іскандер-М. Ворожі напади призвели до 16 загиблих людей, включаючи одну дитину, та 78 мирних громадян отримали поранення. Нанесено значні матеріальні збитки, у тому числі зруйновано шість житлових будинків, одна лікарня, три заклади освіти та декілька будівель цивільної інфраструктури.

За словами представників ЗСУ, що задля зменшення саме ракетної загрози, вони не лише контролюють повітряний простір, але й уважно слідкують за точками запуску ракет та логістикою їх постачання з використанням військово-транспортних засобів авіації.

📢«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку», – йдеться у повідомленні.

📅Раніше цього дня у Бєлгородській області на росії стався фатальний повітряний інцидент із військово-транспортним літаком Іл-76. Російські військові стверджують, що на борту було 65 полонених ЗСУ, яких перевозили для обміну, а також членів екіпажу та супроводжуючих осіб.

🚀Різні українські інформаційні джерела повідомили, що літак перевозив ракети до комплексів С-300.

❗У свою чергу, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав утриматися від поширення неперевірених інформаційних повідомлень та почекати на офіційну інформацію від компетентних органів.