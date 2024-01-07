У ГУР повідомили хто мав летіти російським літаком Іл-76

25 січня 2024, 15:14

На борту Іл-76, який зазнав катастрофи в Бєлгородській області, мали перебувати важливі військово-політичні діячі рф. Проте, згідно з інформацією представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, ФСБ в останній момент заборонила їм сідати на літак.

📢«Відомо, що на борту мали дійсно перебувати кілька VIP офіційних від військово-політичного представництва країни-агресора. Їхні прізвища відомі та будуть названі, матеріали будуть передані в рамках міжнародного розслідування, але в останній момент ФСБ фактично наказало їм не сідати на цей борт і скористатися іншими видами транспорту», - розповів він.

Представник ГУР також зазначив, що до місцевого моргу в Бєлгороді доправили лише п'ять тіл, а російським рятувальникам не дозволили провести огляд місця падіння літака Іл-76.

Українська розвідка обов’язково надасть ці матеріали для міжнародного розслідування.

📅Нагадаємо, що 24 січня літак Іл-76 розбився у Бєлгородській області рф. Російське Міністерство оборони стверджувало, що в літаку перебували українські полонені, яких везли на черговий обмін. Однак українські ЗМІ повідомили, що Іл-76 перевозив ракети до комплексів С-300.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, але цього так і не сталося. Росіяни опублікували список з 65 українських полонених, які нібито загинули під час катастрофи. Також деякі ЗМІ повідомили, що оприлюднені росіянами дані, принаймні про 17 людей, збігаються з даними 17 бійців ЗСУ, яких обміняли ще 3 січня.