Виплати внутрішньо переміщеним особам скоротять — Верещук

26 січня 2024, 13:05

Міністерство соціальної політики України найближчим часом готує зміни до постанови №709, які стосуються грошової допомоги внутрішнім переселенцям. Про це заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За її словами, нові правила передбачатимуть продовження виплат лише для вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, таких як пенсіонери, особи з інвалідністю, жінки та матері з дітьми, а також громадяни, що проживають на прифронтових територіях.

Вона зауважила, що «уряд був змушений переглянути умови виплати допомоги через зменшення доходів бюджету». Верещук також наголосила на прив'язці до рішень міжнародних партнерів, які вимагають постійної верифікації та оптимізації виплат.

📢«Ми пристосовуємося до міжнародних стандартів, але ми також враховуємо складні умови наших внутрішніх переселенців», - підкреслила міністр.

За її даними, в Україні наразі перебуває близько 4,9 мільйона внутрішніх переселенців, з яких 2,5 мільйона отримують щомісячну допомогу. Кількість переселенців трошки зменшилась через зміни статусу та повернення деяких людей до рідних місць, але евакуація продовжується для тих, хто залишає небезпечні зони.

📢«Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану... підходи мають бути більш справедливі», - уточнила міністр.

У 2022 році Україна виділила на виплати допомоги переселенцям 57 мільярдів гривень, а у 2023 році ця сума зросла до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році виділені кошти складатимуть 57 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів подовжив виплату компенсацій на проживання внутрішнім переселенцям на один місяць, але після 1 березня цю допомогу отримуватимуть лише пенсіонери та деякі інші групи громадян.