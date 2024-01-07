Під час масштабного обстрілу Харкова росіяни пошкодили 62 об'єкти історичної спадщини

26 січня 2024, 14:46

Під час інтенсивного та одного з самих масштабних обстрілів Харкова, велика кількість об'єктів історичної архітектури міста отримала пошкодження від російських загарбників. Про це повідомили представники Лабораторії моніторингової спадщини України.

📢«23 січня за 5 хвилин обстрілів Харкова пошкодження отримали 62 об'єкти історичної забудови, з них – 20 пам'яток архітектури та об'єкти, рекомендовані до включення до переліку пам'яток архітектури місцевого значення, та пам'ятки історії місцевого значення», — розповів керівник експедиційного спрямування HeMo L Іван Щурко.

Два історично важливі райони міста потрапили під обстріл – Залопань з будівлями XVIII-XX століть та центральна частина міста із забудовою кінця XIX – початку XX століття. Зазначається, що серйозно пошкоджені отримали будівлі на вулиці Пушкінській, 70, 65 та 68, а також на вулицях Різдвяній, 17, 19, 21, та Коцарській, 3.

Наприклад, будівля Національної академії правових наук України, збудована у 1896 році за проєктом Сергія Загоскіна для Германа Гельферіха, купця та брата відомого промисловця Максиміліана Гельферіха на вулиці Пушкінській, 70, зазнала значних руйнувань внаслідок вибуху – обвалилися дах, конструкції горищного перекриття, стіни та перегородки частини поверхів. Оздоблення інтер'єрів було повністю знищено через пожежу.

Серед інших пошкоджених об'єктів виявилися громадський центр "Фабрика спейс", ресторан "Трипічча", громадський центр "ЕВО-ХАБ", Благовіщенський собор, кафе "Makers", Обласний організаційно-методичний центр культури та мистецтва, а також Харківське медичне товариство.

Після масштабного обстрілу 23 січня, який став найбільшим з початку повномасштабного російського вторгнення, постраждало понад 60 людей, на жаль, 10 загинули.

📅Також повідомлялось, що мер Харкова висунув пропозицію перейменувати вулицю Пушкінську на честь відомого українського філософа та письменника Григорія Сковороди.