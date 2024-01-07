До України вдалось повернути тіла 77 загиблих захисників

26 січня 2024, 16:54

На контрольовану урядом України територію вдалося повернути тіла 77 захисників держави. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram у п’ятницю, 26 січня.

Зазначається, що робота щодо підготовки до репатріаційного заходу велася протягом тривалого періоду. Повернення тіл було здійснено за участю Об'єднаного центру при СБУ, МВС, ЗСУ, ДПС, Головного управління ДСНС у Сумській області та інших відомств.

Також штаб окремо висловив подяку за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

📢«ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Україна та росія періодично проводять обмін тілами військових. Останній такий обмін відбувся 22 грудня 2023 року, коли було повернуто тіла 66 бійців. Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла понад 2000 українських військових.