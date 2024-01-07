Кароліна Шііно здобула титул «Міс Японія» та поділилась спогадами про Україну

28 січня 2024, 16:46

26-річна Кароліна Шіїно стала переможницею престижного конкурсу краси "Міс Японія". Попри те, що вона народилася у Тернополі, дівчина успішно пройшла всі етапи конкурсу і здобула титул.

Кароліна переїхала до Японії ще у п’ятирічному віці, коли її мати вийшла заміж за японця. Вона демонструє дивовижну рівновагу між своїм українським корінням і японським життям.

Дівчина досі чудово розмовляє українською та дещо пам'ятає зі свого українського дитинства. Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC.

📢«Я пам'ятаю, що в Україні дуже багато снігу. А коли ми їздили у гості до прабабусі в село, там було багато тварин — кури, свині, корови. Ми з двоюрідним братом бігали за курками. А ще в Україні багато зелені, малина є, яблука. Їх можна просто так зірвати та з'їсти», – розповіла переможниця конкурсу.

Кароліна повідомила, що також хоче долучитися до благодійності. Її бажання – допомагати українським дітям, постраждалим внаслідок повномасштабної війни з росією.

📅Нагадаємо, що переможницею конкурсу краси "Міс Японія - 2024" стала модель українського походження Кароліна Шіїно. Її перемога стала причиною обговорень та расового скандалу, адже 26-річна дівчина має європейську зовнішність.