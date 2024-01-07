Зеленський про мобілізацію представниками ТЦК на вулицях

29 січня 2024, 13:53

Президент України Володимир Зеленський висловив свою незгоду з використанням "силових" методів працівниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та вважає їх неприйнятними під час мобілізації в країні. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, оприлюдненому у понеділок, 29 січня.

📢«Дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Такі випадки є, але це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити», – сказав глава держави.

Він зазначив, що просив військових та народних депутатів забезпечити в новому законопроєкті про мобілізацію неможливість працівників ТЦК ходити по вулицях.

📢«Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату. Ми живемо у час цифровізації, тим більше ми дуже цифровізована країна, ми налагодили цей процес і під час COVID-19, і під час війни. Тож немає проблем розв'язати це питання (мобілізаційні заходи – ред.) сучасно», – зазначив він.

Президент в черговий раз підкреслив важливість проведення мобілізації "тільки по справедливості" і наголосив на необхідності забезпечення демобілізації у межах нового законопроєкту.

📢«Є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець. Вдячності замало, я вважаю, тому потрібні справедливі ротації, широкі відпустки», – додав він, зауваживши, що «грошима все прикрити не можна, хоча зарплати у військових високі».

📅Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Ужгороді представники ТЦК та СП посеред ночі силою забрали водія автобуса, який привіз із Вінниці дитячу збірну на всеукраїнські змагання з тхеквондо. Чоловіку швидко вручили повістку та доправили до місцевого військкомату. Там він прискорено «пройшов медкомісію» та був відправлений до навчального центру в Чернігові.

Також у мережі поширилось відео зі Львова, де між працівниками ТЦК та СП та цивільним чоловіком відбулась сутичка. На кадрах військові силою заштовхали чоловіка до мікроавтобуса в той час, як, очевидці намагаються безрезультатно йому допомогти. У Львівському ОТЦК заявили, що по цьому випадку призначено службову перевірку.