Делегація інспекторів із США прибула до Києва

29 січня 2024, 14:42

Три генеральні інспектори від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID прибули до Києва. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму Twitter-акаунті в понеділок, 29 січня.

📢«Рада знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів від Міністерства оборони, Держдепартаменту та USAID. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами й українським урядом сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США», – написала посол.

📅Раніше стало відомо, що Україна та США здійснили першу спільну інспекцію зброї, яку отримала ЗСУ. Українські та американські інспектори перевірили три основні аспекти: серійні номери, технічний стан та умови зберігання, включаючи безпеку та охорону. Зауважень з боку представників США не було.