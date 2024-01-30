Ситуація щодо російського вторгнення на 30.01.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 30.01.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 384140 (+960) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6300 (+10) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 11725 (+29) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 9144 (+31) од;
- РСЗВ / MLRS – 972 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 663 (+3) од;
- літаків / aircraft – 332 (+1) од;
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7084 (+35);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1846 (+0);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 23 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12191 (+42) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1448 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!