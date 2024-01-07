Мирноград на Донеччині знову опинився під російським ракетним ударом

30 січня 2024, 13:25

Росія здійснила ракетну атаку на Мирноград у Донецькій області, що призвело до загибелі однієї людини та поранення іншої. Про це повідомлено Донецькою обласною прокуратурою, яка розпочала розслідування цього інциденту за фактом порушення законів та звичаїв війни.

📢«За даними слідства, 29 січня 2024 року, близько 23:00, російська армія вчергове завдала ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300», - заявили у прокуратурі.

Унаслідок ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, перебуваючи на велосипеді на шляху з роботи додому, а 50-річна жінка зазнала поранень і була госпіталізована для отримання медичної допомоги.

📢«Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону», - підсумували у прокуратурі.

📅Нагадаємо, що Олександр Камишін раніше повідомив про виробництво Україною вже понад 50 тисяч FPV-дронів на місяць станом на грудень минулого року.