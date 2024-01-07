50 млрд євро від ЄС: Орбан висунув умову офіційному Брюсселю

30 січня 2024, 13:47

Прем’єр-міністр Угорщини Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт вислав до Брюсселя компромісну пропозицію стосовно розблокування фінансування для України у розмірі 50 млрд євро. Про це він заявив у інтерв’ю французькому журналу Le Point, що було опубліковане у вівторок, 30 січня.

За його словами, компроміс передбачає, що кошти для України будуть виділятися за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці кошти, чи ні". Ця умова передбачає одноголосне підтвердження кожного року всіма членами ЄС.

📢"На жаль, ця позиція деякими країнами розумієтьсяабо інтерпретується як засіб щорічного шантажу… Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж правом вето, а про відновлення і збереження єдності Євросоюзу", – підкреслив Орбан.

📌У грудні 2023 року Віктор Орбан наклав вето на фінансовий пакет, який включав 50 млрд євро для України, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони. Лідери ЄС повернуться до розгляду цього питання 1 лютого.

Тим часом у ЗМІ повідомлялось, що Європейський Союз готовий та може взагалі виключити Орбана з процесу голосування у блоці, якщо той продовжить шантажувати та перешкоджати виділенню допомоги Україні.