Біля гуманітарного штабу в Бериславі російські загарбники скинули вибухівку

30 січня 2024, 14:06

У Бериславі на Херсонщині 30 січня вранці росіяни скинули вибухівку з безпілотника біля будівлі гуманітарного штабу. Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram у вівторок, 30 січня.

У результаті чергової ворожої атаки 50-річний чоловік отримав поранення, Медики діагностували вибухову травму та осколкове ушкодження ноги. Його було оперативно доставлено до лікарні для надання медичної допомоги. Також, опівночі були зафіксовані авіаційні удари по місту.

Щодо російських обстрілів по селу Велетенське Білозерської громади, представники Херсонської ОВА розповіли, що вночі окупанти атакували житловий будинок.

📢«На жаль, травми, несумісні з життям, отримав 65-річний чоловік. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники. Також контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 51-річна жінка. Їй надали меддопомогу на місці», – сказано у повідомленні.

📅Нагадаємо, 29 січня окупаційні війська рф в черговий раз скинули авіаційну бомбу на Берислав, було зруйновано частину житлової багатоповерхівки. До цього Берислав неодноразово потерпав від російських обстрілів.