Гелікоптери та ракети для ППО: Німеччина надала новий пакет військової допомоги

31 січня 2024, 14:49

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включає гелікоптери, ракети для ППО, бронетранспортери та іншу військову техніку. Уряд ФРН повідомив про це в середу, 31 січня.

За словами представників уряду, у новому пакеті допомоги містяться шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із необхідними запчастинами. Однак з питань безпеки деталі про транспортування та конкретні дати передачі цієї техніки залишаються не розкритими.

✔️Також до нового військового пакету від ФРН увійшли:

24 бронетранспортери;

4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;

ракети для системи ППО IRIS-T SLS;

1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;

3 танки для розмінування WISENT 1;

4 спецпристроїв на танки для розмінування;

понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

одна система проти морських мін;

система відеоспостереження Satcom;

4 автомобілі для прикордонної служби;

450 ланцюгів протиковзання;

194 тисячі індивідуальних сухпайків.

📅Нагадаємо, на отсанній зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів та запчастин до них Sea King.