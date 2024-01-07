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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Економіка
31 січня 2024, 14:49

Гелікоптери та ракети для ППО: Німеччина надала новий пакет військової допомоги

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включає гелікоптери, ракети для ППО, бронетранспортери та іншу військову техніку. Уряд ФРН повідомив про це в середу, 31 січня.

За словами представників уряду, у новому пакеті допомоги містяться шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41 разом із необхідними запчастинами. Однак з питань безпеки деталі про транспортування та конкретні дати передачі цієї техніки залишаються не розкритими.

✔️Також до нового військового пакету від ФРН увійшли:

  • 24 бронетранспортери;
  • 4 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206;
  • ракети для системи ППО IRIS-T SLS;
  • 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами;
  • 3 танки для розмінування WISENT 1;
  • 4 спецпристроїв на танки для розмінування;
  • понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • одна система проти морських мін;
  • система відеоспостереження Satcom;
  • 4 автомобілі для прикордонної служби;
  • 450 ланцюгів протиковзання;
  • 194 тисячі індивідуальних сухпайків.

📅Нагадаємо, на отсанній зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні шести вертольотів та запчастин до них Sea King.

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