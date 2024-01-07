У ніч на 1 лютого 2024 року знищено 2 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”

01 лютого 2024, 13:07

Цієї ночі ворог застосував чотири удані БпЛА типу «Shahed-136/131». Два – знищені на Харківщині!

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують активно застосовувати безпілотники, які ідентифікують як "Шахед-136" або "Герань-2" за російським маркуванням. Також спостерігається використання меншого за розмірами та потужністю "Шахеда-131" або "Герані-1".

Основні переваги цих безпілотників полягають у їх відносно низькій вартості та здатності пролітати великі відстані в автономному режимі, майже точно вражати ціль. В ударній версії дрона передбачена вибухівка, масою близько 40 кг для "Шахеда-136" і 10 кг для "Шахеда-131".

Ці БпЛА мають достатньо великі розміри - 3,5 м завдовжки та вагою до 200 кг — і можуть пролітати майже 2 тисячі кілометрів. Проте їх поршневий двигун досить шумний, через що отримав він неприємне серед українців прізвисько "мопед що літає".

Вперше цей тип безпілотників було використано на фронті в Україні в середині вересня. З того часу "Шахеди" стали регулярними учасниками підступних атак російських загарбників на об'єкти у різних містах, включаючи столицю Київ.