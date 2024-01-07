50 млрд євро для України: в ЄС одноголосно схвалили рішення

01 лютого 2024, 13:16

На позачерговому засіданні Європейської Ради лідери Євросоюзу одноголосно схвалили рішення про надання Україні 50 мільярдів євро у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter-акаунті в четвер, 1 лютого.

📢«Ми домовились. Єдність. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 млрд євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту», – зазначив Мішель.

📅Раніше у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Орбан наклав вето на "мегапакет", в якому було передбачено 50 млрд євро для України на чотири роки, видатки на міграційні програми, фінансування Фонду солідарності ЄС та оборони. Лідери ЄС повернулися до обговорення цього питання саме 1 лютого.

🌐Також інформація з ЗМІ свідчила про те, що Євросоюз готовий виключити Орбана з процесу голосування у блоці, якщо він продовжить перешкоджати виділенню допомоги Україні.