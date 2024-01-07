Знищено російський ракетний катер, «Івановєц» на дні – ГУР

01 лютого 2024, 13:56

У ніч з 31 січня на 1 лютого, воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту рф. Про це повідомлено пресслужбою ГУР у четвер, 1 лютого.

Військовики зазначили, що вороже судно перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

📢«Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – "Івановєц" дав крен на корму і затонув», – йдеться у повідомленні.

Вартість втраченого військового корабля російських загарбників, за даними військових, оцінюється приблизно в $60-70 мільйонів доларів.

📢«Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала», – додали у ГУР

Розвідники також оприлюднили відео знищення російського військового корабля, з якого видно, що його атакували морські дрони. "Івановєц" спробував відстрілюватися, але це йому зовсім не допомогло.

📅Нагадаємо, що українські військові використовують для спецоперацій у Чорному морі три типи морських дронів, серед яких Sea Baby, Козак Мамай і Маґура V5. Зазначено, що останній тип дронів вже активно використовується ГУР.

Також раніше у ЗМІ повідомлялося, що сучасні морські дрони отримали нову зброю і тепер можуть брати участь у "морських боях" у прямому розумінні.