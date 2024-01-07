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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 лютого 2024, 13:06

У ніч на 2 лютого 2024 року знищено 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”

У ніч на 2 лютого 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим. Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

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💥 Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

❗️ Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Про наслідки ворожої атаки повідомлять на місцях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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