02 лютого 2024, 14:25 Глава розвідки України розповів про знищення російського катера Івановець Українські військові, за даними начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, успішно провели спеціальні операції та знищили російський ракетний катер "Івановєц" за допомогою морських дронів Магура V5. Цю інформацію надав Буданов порталу The War Zone. За його словами, морськими дронами керував спецпідрозділ безпілотників Group 13-ї групи ГУР. 📢«Під час проведення спеціальних (активних) заходів у період із 31 січня до 1 лютого відділ спланував і здійснив знищення Івановца на рейді озера Донузлав», – пояснив Буданов. Відповідно до його заяв, підрозділ безпілотників 13-ї групи ГУР використовував морські дрони для нанесення шести прямих влучень в корпус російського корабля. 📢«Унаслідок отриманих пошкоджень корабель перекинувся на корму і затонув. За попередніми даними, пошуково-рятувальна операція, проведена противником, не увінчалася успіхом», – додав очільник ГУР. Нагадаємо, що раніше ГУР повідомило про успішне знищення російського ракетного катера "Івановєц" вночі на 1 лютого. Відео події свідчить, що корабель отримав серію влучень від морських дронів та потонув. Джерело: "The War Zone" irtafax.com