Президент України провів зустріч з главою МЗС Канади

02 лютого 2024, 17:46

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Про це повідомлено пресслужбою глави держави у п’ятницю, 2 лютого.

📢«Ми високо цінуємо особливе ставлення Канади, її потужну фінансову, військову та гуманітарну допомогу, яка надається Україні з перших днів агресії. Це свідчить про справді міцні відносини та партнерство. Також хочу подякувати за рішення уряду Канади про виділення наступного пакета військової допомоги. Це зміцнює наші Збройні сили для ефективної боротьби з агресором», – заявив президент.

Зеленський також інформував міністра про заходи з реалізації Формули миру та підготовки й проведення Глобального саміту миру.

Окремо президент подякував за лідерську роль Канади в роботі Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, засідання якої відбудеться сьогодні в Києві за співголовування Жолі та керівника ОП Андрія Єрмака.

📢«Для нас повернення всіх українських громадян, включно з дітьми, залишається одним із ключових пріоритетів. Ми вдячні Канаді за вагому роль у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, що допоможе всім нашим дітям невдовзі повернутися на батьківщину», – зазначив глава держави.

Співрозмовники приділили увагу підготовці двостороннього документа з Канадою про безпекові гарантії Україні, щоб укласти його вже невдовзі.

Також були скоординовані важливі кроки щодо подальшого діалогу України та Канади на найвищому рівні й в межах міжнародних організацій.

📅Нагадаємо, що міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі прибула до Києва й анонсувала започаткування потужної коаліції для повернення депортованих та примусово переміщених українських дітей.

📢Глава МЗС Канади вкотре запевнила у непохитності підтримки України та зазначила, що Канада вже надала допомогу в розмірі 9,5 млрд доларів, зокрема 2,4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.

📌Раніше також повідомлялось, що Канада вже передала Україні проєкт безпекової угоди.