Окупанти дістають рештки російського корабля Новочеркаськ – соцмережі

03 лютого 2024, 13:24

Загарбники з росії в тимчасово окупованому Криму «грають в Lego» – підіймають по частинах рештки колись великого десантного корабля (ВДК) Новочеркаськ у порту Феодосії. Про це стверджують фотографії, опубліковані у Telegram-каналі Кримський вітер в суботу, 3 лютого.

Повідомлено, що знімки з місця події зроблені одним із підписників Telegram-каналу.

📢«Російські військові говорили, що вони відремонтують (корабель - Ред.)», – йдеться в повідомленні.

📅Нагадаємо, що 26 грудня 2023 року ЗСУ вдарили ракетами, запущеними з літаків Су-24, по російському десантному кораблю ВДК Новочеркаськ у тимчасово окупованому місті Феодосія.

✅ Як відомо, внаслідок цього інциденту на українській території загинуло ще 74 моряки з рф.