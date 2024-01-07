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Суспільна думка
Події
03 лютого 2024, 13:51

Атака на НПЗ у Волгограді – це дієві санкції від СБУ

Крупний нафтопереробний завод на росії у Волгограді зазнав атаки дієвих безпілотників Служби безпеки України, які, за повідомленням РБК-Україна від 3 лютого, призвели до загоряння та масштабної пожежі на території ворожого підприємства.

За інформацією співрозмовників видання, два безпілотники атакували установку первинної переробки нафти, що може призвести до серйозного збою у виробничому процесі заводу та втрати потужностей.

📢«СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику постачання пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету», - зазначили джерела.

📅Нагадаємо, що раніше, в ніч на 3 лютого, на території нафтопереробного заводу Лукойл у Волгограді спалахнула велика пожежа після серії вибухів, яка спричинила значні матеріальні збитки та чергові «занепокоєння» на росії.

🔥Варто зазначити, що ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі рф, зі значною потужністю заводу, що складає приблизно 14,8 млн тонн.

Джерело: "РБК-Україна"
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