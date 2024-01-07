У прикордонній зоні на Сумщині заборонено рух деякими дорогами – ОВА

Щоб запобігти можливим жертвам серед мирного населення, у Сумській області вжито заходів і заборонено рух транспорту на ділянках доріг в п'ятикілометровій зоні від кордону з росією. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Таке рішення ухвалили за розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ".
📢«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України», – йдеться в повідомленні.
Список доріг:
- Рижівка — Будки;
- Будки — Іскрисківщина;
- Безсалівка — Іскрисківщина;
- Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;
- Павлівка — Катеринівка — Ободи;
- Ободи — Степне — Перше Травня;
- Степне — Перше травня — Костянтинівка;
- Кіндратівка — Андріївка;
- Андріїівка — Олексіївка;
- Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
- Миропілля — Миропільське;
- Миропільське — Проходи — Тур’я;
- Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
- Тур’я — Степок;
- Угроїди — Степок;
- Михайлівське — Степок;
- Покровське — Степок;
- Покровка — Михайлівка;
- Покровка — Попівка — Високе;
- Покровка — Краснопілля;
- Рясне — Майське — Мезенівка;
- Порозок — Попівка;
- Олександрівка — Пономаренки.
На інших ділянках доріг транспорт може рухатися визначеними годинами: з 8:00 до 17:00 до травня та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень.
📅Нагадаємо, що вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області та вбила двох людей. А наступного дня, 28 січня, окупанти вбили останнього мешканця прикордонного села в області.