У прикордонній зоні на Сумщині заборонено рух деякими дорогами – ОВА

03 лютого 2024, 14:38

Щоб запобігти можливим жертвам серед мирного населення, у Сумській області вжито заходів і заборонено рух транспорту на ділянках доріг в п'ятикілометровій зоні від кордону з росією. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Таке рішення ухвалили за розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ".

📢«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Список доріг :

Рижівка — Будки;

Будки — Іскрисківщина;

Безсалівка — Іскрисківщина;

Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;

Павлівка — Катеринівка — Ободи;

Ободи — Степне — Перше Травня;

Степне — Перше травня — Костянтинівка;

Кіндратівка — Андріївка;

Андріїівка — Олексіївка;

Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;

Миропілля — Миропільське;

Миропільське — Проходи — Тур’я;

Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;

Тур’я — Степок;

Угроїди — Степок;

Михайлівське — Степок;

Покровське — Степок;

Покровка — Михайлівка;

Покровка — Попівка — Високе;

Покровка — Краснопілля;

Рясне — Майське — Мезенівка;

Порозок — Попівка;

Олександрівка — Пономаренки.

На інших ділянках доріг транспорт може рухатися визначеними годинами: з 8:00 до 17:00 до травня та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень.

📅Нагадаємо, що вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області та вбила двох людей. А наступного дня, 28 січня, окупанти вбили останнього мешканця прикордонного села в області.