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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
03 лютого 2024, 14:38

У прикордонній зоні на Сумщині заборонено рух деякими дорогами – ОВА

Щоб запобігти можливим жертвам серед мирного населення, у Сумській області вжито заходів і заборонено рух транспорту на ділянках доріг в п'ятикілометровій зоні від кордону з росією. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Таке рішення ухвалили за розпорядженням командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ".

📢«На виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування «Північ» та з метою недопущення втрат серед цивільного населення прикордоння Сумської області заборонено переміщення цивільних транспортних засобів у 5-кілометровій смузі від державного кордону України», – йдеться в повідомленні.

Список доріг:

  • Рижівка — Будки;
  • Будки — Іскрисківщина;
  • Безсалівка — Іскрисківщина;
  • Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;
  • Павлівка — Катеринівка — Ободи;
  • Ободи — Степне — Перше Травня;
  • Степне — Перше травня — Костянтинівка;
  • Кіндратівка — Андріївка;
  • Андріїівка — Олексіївка;
  • Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
  • Миропілля — Миропільське;
  • Миропільське — Проходи — Тур’я;
  • Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
  • Тур’я — Степок;
  • Угроїди — Степок;
  • Михайлівське — Степок;
  • Покровське — Степок;
  • Покровка — Михайлівка;
  • Покровка — Попівка — Високе;
  • Покровка — Краснопілля;
  • Рясне — Майське — Мезенівка;
  • Порозок — Попівка;
  • Олександрівка — Пономаренки.

На інших ділянках доріг транспорт може рухатися визначеними годинами: з 8:00 до 17:00 до травня та з 7:00 до 20:00 з червня по жовтень.

📅Нагадаємо, що вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група проникла до Сумської області та вбила двох людей. А наступного дня, 28 січня, окупанти вбили останнього мешканця прикордонного села в області.

Джерело: "Сумська ОВА"
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