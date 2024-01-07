На росії розстріляли командира бомбардувальника Ту-95, що атакував українські міста

03 лютого 2024, 16:25

На росії стався випадок розстрілу командира стратегічного бомбардувальника Ту-95, майора олега сергійовича стегачова, який перебував у базі українського "Миротворця" та вважається військовим злочинцем, повідомляє ГУР.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, цей інцидент стався у місті Енгельс (Саратовська область, російська федерація).

📢«У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора стегачова олега сергійовича», – зазначається в повідомленні.

Розвідка підкреслює, що російський пілот стегачов народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі "Енгельс" (військова частина 06987) брав участь у ракетних ударах, які росія вчиняла проти цивільних об'єктів в Україні та призвели до смерті українців.

Внаслідок нападу олег стегачов отримав вогнепальні поранення. «Чи вижив він — наразі невідомо», – додається у повідомленні.

❗В ГУР нагадали, що всіх воєнних злочинців, які причетні до трагедій та горя в Україні, буде покарано. «Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути та звички», – попереджує відомство.