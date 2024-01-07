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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
03 лютого 2024, 17:03

Знищений російськи корабель «Івановєц»: Зеленський нагородив бійців ГУР МО

Президент України Володимир Зеленський особисто вручив державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України за успішне знищення російського ракетного катера "Івановєц". Про це повідомлено у пресслужбі глави держави у суботу, 3 лютого.

Церемонія нагородження відбулася у Маріїнському палаці у Києві. Президент висловив подяку всім воїнам ГУР за їхню важливу роль у боротьбі за безпеку країни.

📢«Багато чого зроблено вами, багато чого зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щодня від неї», – підкреслив Зеленський.

Особливу увагу президент звернув на успішність операції військових ГУР на морі, зокрема знищення ракетного корабля "Івановєц".

📢«Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», – додав глава держави.

У рамках церемонії вручені ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також ордени За мужність III ступеня.

📅Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого було повністю знищено ракетний катер росіян «Івановєц». Він зазнав низки точних влучань від морських дронів і пішов за маршрутом «. ГУР оприлюднило відео атаки на російський катер.

💪Пізніше голова ГУР повідомив, що українські військові знищили катер Івановєц морськими дронами Магура V5.

Джерело: "Офіс Президента"
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