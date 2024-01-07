Знищений російськи корабель «Івановєц»: Зеленський нагородив бійців ГУР МО

03 лютого 2024, 17:03

Президент України Володимир Зеленський особисто вручив державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України за успішне знищення російського ракетного катера "Івановєц". Про це повідомлено у пресслужбі глави держави у суботу, 3 лютого.

Церемонія нагородження відбулася у Маріїнському палаці у Києві. Президент висловив подяку всім воїнам ГУР за їхню важливу роль у боротьбі за безпеку країни.

📢«Багато чого зроблено вами, багато чого зроблено воїнами ГУР і на землі, і на морі. Росія справді відчуває біль від ваших дій, від дій ваших побратимів, і це важливо, щоб російські винуватці цієї війни втрачали щодня від неї», – підкреслив Зеленський.

Особливу увагу президент звернув на успішність операції військових ГУР на морі, зокрема знищення ракетного корабля "Івановєц".

📢«Складна операція на рейді озера Донузлав – шість прямих влучань морських дронів у корпус "Івановця". Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», – додав глава держави.

У рамках церемонії вручені ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також ордени За мужність III ступеня.

📅Нагадаємо, що в ніч на 1 лютого було повністю знищено ракетний катер росіян «Івановєц». Він зазнав низки точних влучань від морських дронів і пішов за маршрутом «. ГУР оприлюднило відео атаки на російський катер.

💪Пізніше голова ГУР повідомив, що українські військові знищили катер Івановєц морськими дронами Магура V5.