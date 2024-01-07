На Полтавщині росіяни атакували зерносховище, знищено частину урожаю

03 лютого 2024, 17:17

В Полтавській області під ворожим ударом опинилось зерносховище через дії російських агресорів. Про це інформує голова місцевої ОВА Філіп Пронін у Telegram в суботу, 3 лютого.

📢«Заповнене зерносховище постраждало в результаті ворожого удару. Частина врожаю, що зберігалась, була втрачена», - зазначив Пронін.

📢«Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків», – додав Пронін.

📅Нагадаємо, що увечері 2 лютого в Полтавській області стався ворожий напад у Миргородському районі. Повітряні сили повідомили про запуск російськими військами 14 "шахедів", більшу частину яких вдалося збити.