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Суспільна думка
Економіка / Події
03 лютого 2024, 17:17

На Полтавщині росіяни атакували зерносховище, знищено частину урожаю

В Полтавській області під ворожим ударом опинилось зерносховище через дії російських агресорів. Про це інформує голова місцевої ОВА Філіп Пронін у Telegram в суботу, 3 лютого.

📢«Заповнене зерносховище постраждало в результаті ворожого удару. Частина врожаю, що зберігалась, була втрачена», - зазначив Пронін.

📢«Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків», – додав Пронін.

📅Нагадаємо, що увечері 2 лютого в Полтавській області стався ворожий напад у Миргородському районі. Повітряні сили повідомили про запуск російськими військами 14 "шахедів", більшу частину яких вдалося збити.

Джерело: "Полтавська ОВА"
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