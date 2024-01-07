На росії визнали, що замінували Запорізьку АЕС

04 лютого 2024, 13:02

Постійне представництво російської федерації при міжнародних організаціях у Відні відреагувало на звіт МАГАТЕ, який стосується встановлення російськими окупантами мін по периметру Запорізької АЕС, заявивши, що це заходи безпеки, які не загрожують персоналу та інспекторам. Відповідь представництво російських загарбників опублікувало на сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 3 лютого.

В заяві терористів цинічно сказано, що міни «не становлять загрози» для персоналу станції та інспекторів МАГАТЕ, а встановлення вибухових пристроїв на ядерному об’єкті сусідньої держави є «прийнятною практикою».

📢«Міни, розташовані між зовнішнім і внутрішнім периметром ЗАЕС, не становлять жодної загрози для персоналу станції та експертів МАГАТЕ, які перебувають на станції. Більше того, встановлення мін для захисту периметра атомної електростанції є прийнятною практикою, яка не суперечить жодним рекомендаціям МАГАТЕ. Цей метод може бути використаний навіть у випадках, коли ядерний об'єкт не знаходиться в зоні збройного конфлікту», - заявили російські окупанти.

📅Нагадаємо, що російські загарбники знову встановили міни по периметру захопленої Запорізької АЕС. Про це у п’ятницю, 19 січня, повідомляв генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Також відомо, що у листопаді 2023 року МАГАТЕ зафіксувало пуски ворожих ракет поблизу Запорізької АЕС.