На Сумщині відбито атаку групи російських диверсантів

04 лютого 2024, 13:35

На території Сумщини 3 лютого стався прорив диверсійно-розвідувальної групи з боку російської федерації у районі Глухівської громади. Українські військові відразу ж втрутилися в бій з російськими диверсантами. Повідомляється, що бій тривав понад півтори години, після чого ворог був відкинутий за межі українського кордону. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України.

📢«На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України», - написав Наєв у Telegram.

Відомо, що ввечері 3 лютого о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійці одного з опорних пунктів зафіксували рух озброєної ворожої групи. Було нараховано десять одиниць живої сили ворога. Українські захисники розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви на допомогу зі свого батальйону. Оперативно за кілька хвилин до знищення ворога приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем противника.

📢«Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону», - додав Сергій Наєв.

📅Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ відбили понад 30 атак на Авдіївському напрямку та вдарили по 12 районах скупчення росіян.