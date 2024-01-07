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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
04 лютого 2024, 13:49

Зеленський відвідав Національний інститут раку та зустрівся з дітьми, які проходять лікування

Президент Володимир Зеленський відвідав Національний інститут раку у Всесвітній день боротьби з раком та провів час та поспілкувався з пацієнтами. Про це повідомлено у Телеграм-каналі та інших офіційних ресурсах глави держави.

📢«Відвідав Національний інститут раку, щоб підтримати наших маленьких пацієнтів, їхніх батьків і всіх, хто бореться із цією жорстокою хворобою. Усі вони дуже сильні, з великою вірою в наших захисників та Україну», – підкреслив президент.

Зеленський висловив подяку лікарям, медичним сестрам та всім медикам, які надають допомогу.

📢«Це справжній подвиг — у час такої війни боротися за життя тисяч людей. Дякую за кожне врятоване життя. Ваша робота безцінна», - додав глава держави.

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