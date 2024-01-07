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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 лютого 2024, 14:05

На росії знову помітили, почули та відчули атаку БпЛА на Курську область

На росії поскаржились, що українські безпілотники знову здійснили атаку на Курську область рф та пошкодили об'єкти зв'язку. Про це повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт.

📢«У селищі Тьоткіне Глушківського району Курської області внаслідок атаки БпЛА постраждали інфраструктурні об'єкти зв'язку. Зазначається, що безпілотники нібито летіли з боку України. Як тільки ситуація стане безпечною, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення», - заявив Старовойт.

📅Нагадаємо, в ніч на суботу у російському Волгограді відбулася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл" після атаки БпЛА. Пізніше з'явилося відео самого прильоту на заводі.

Згодом стало відомо, що потужна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ "Лукойл" у Волгограді – це результат успішної атаки СБУ.

Irta-fax
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