На росії знову помітили, почули та відчули атаку БпЛА на Курську область

04 лютого 2024, 14:05

На росії поскаржились, що українські безпілотники знову здійснили атаку на Курську область рф та пошкодили об'єкти зв'язку. Про це повідомив губернатор Курської області Росії Роман Старовойт.

📢«У селищі Тьоткіне Глушківського району Курської області внаслідок атаки БпЛА постраждали інфраструктурні об'єкти зв'язку. Зазначається, що безпілотники нібито летіли з боку України. Як тільки ситуація стане безпечною, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення», - заявив Старовойт.

📅Нагадаємо, в ніч на суботу у російському Волгограді відбулася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл" після атаки БпЛА. Пізніше з'явилося відео самого прильоту на заводі.

Згодом стало відомо, що потужна пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ "Лукойл" у Волгограді – це результат успішної атаки СБУ.