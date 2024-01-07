04 лютого 2024, 16:41 Торецьк під російським обстрілом, загинула людина У неділю, 4 лютого, російські загарбники здійснили артилерійський обстріл житлової забудови міста Торецьк Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. 📢«Щонайменше одна людина загинула і двоє поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову», - зазначив голова ОВА. 🚑 Також повідомлено, що всіх поранених було доставлено до місцевої лікарні. 📅Нагадаємо, що російські війська вчинили обстріл Авдіївки, Часового Яру і Нью-Йорка Донецької області з артилерії та FPV-дронів, внаслідок чого загинула жінка, а троє людей отримали поранення. Також була інформація про ракетний обстріл Мирнограда: є загиблий і поранена людина. Джерело: Донецька ОВА" irtafax.com