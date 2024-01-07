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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 лютого 2024, 16:41

Торецьк під російським обстрілом, загинула людина

У неділю, 4 лютого, російські загарбники здійснили артилерійський обстріл житлової забудови міста Торецьк Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

📢«Щонайменше одна людина загинула і двоє поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову», - зазначив голова ОВА.

🚑 Також повідомлено, що всіх поранених було доставлено до місцевої лікарні.

📅Нагадаємо, що російські війська вчинили обстріл Авдіївки, Часового Яру і Нью-Йорка Донецької області з артилерії та FPV-дронів, внаслідок чого загинула жінка, а троє людей отримали поранення.

Також була інформація про ракетний обстріл Мирнограда: є загиблий і поранена людина.

Джерело: Донецька ОВА"
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