Зеленський відвідав передову у селі Роботине Запорізької області

04 лютого 2024, 16:55

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Запорізькій області, зокрема у районі села Роботине. Цю інформацію надала пресслужба глави держави в неділю, 4 лютого.

📢«Зокрема, Глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Володимир Зеленський заслухав інформацію про оперативну обстановку від командувача оперативного угруповання військ «Запоріжжя» Володимира Горбатюка», - йдеться у повідомленні.

Президент також особисто зустрівся з українськими військовими та нагородив їх за відвагу. Зокрема, він нагородив командира розвідувального взводу старшого лейтенанта Андрія Ольшанського відзнакою президента "Хрест бойових заслуг" та присвоїв ордени Богдана Хмельницького «За мужність» іншим захисникам.

📢«Маю велику честь бути сьогодні тут. Підтримати вас і вручити нагороди. На ваших плечах така складна, вирішальна місія – відкинути ворога й перемогти в цій війні. Я вам бажаю цієї перемоги. Бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидшою. Щоб вас підтримували рідні, близькі та всі громадяни України. Всі адекватні люди у світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вами пишаються», – наголосив президент.

Разом з главою держави відвідав Роботине керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

📅Нагадаємо, що ЗСУ визволили Роботине у серпні 2023 року під час літнього контрнаступу. Бої за населений пункт тривали понад три місяці.

📅Також раніше повідомлялось, що 3 лютого президент Володимир Зеленський нагородив бійців ГУР за особливу мужність, зокрема за знищення російського ракетного катера "Івановєц".