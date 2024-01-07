До 15 років за ґратами засуджено ще одного псевдопрокурора «лнр»

05 лютого 2024, 13:16

За матеріалами СБУ ще один зрадник, призначений окупантами на прокурорську посаду, заочно отримав судовий вирок. До тривалого терміну позбавлення волі засуджено так зв. «прокурора Станично-Луганського району».

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення мешканець Станиці Луганської служив в українських правоохоронних органах. У лютому 2022 року він перейшов на бік ворога невдовзі та отримав посаду «прокурора Станично-Луганського району».

Псевдоправоохоронець допомагав рашистам утримувати під контролем ситуацію у Станиці Луганській, виявляти та здійснювати «кримінальне переслідування» патріотів України. Крім того, через окупаційні ЗМІ він закликав «жертв української окупації» звертатися із заявами до «прокуратури лнр».

Так зв. «прокурор» брав участь у проросійських заходах, які проводила місцева окупаційна адміністрація, та проводив «прийоми громадян», під час яких «роз’яснював» зміст законодавства країни-агресора, зокрема, щодо «приєднання» захоплених українських територій до рф.

❗❗Суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади у державних органах, займатися юридичною діяльністю строком 15 років та з конфіскацією майна.

❗Так званого «прокурора» оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.