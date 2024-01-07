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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Кримінал
05 лютого 2024, 13:16

До 15 років за ґратами засуджено ще одного псевдопрокурора «лнр»

За матеріалами СБУ ще один зрадник, призначений окупантами на прокурорську посаду, заочно отримав судовий вирок. До тривалого терміну позбавлення волі засуджено так зв. «прокурора Станично-Луганського району».

За даними слідства, до широкомасштабного вторгнення мешканець Станиці Луганської служив в українських правоохоронних органах. У лютому 2022 року він перейшов на бік ворога невдовзі та отримав посаду «прокурора Станично-Луганського району».

Псевдоправоохоронець допомагав рашистам утримувати під контролем ситуацію у Станиці Луганській, виявляти та здійснювати «кримінальне переслідування» патріотів України. Крім того, через окупаційні ЗМІ він закликав «жертв української окупації» звертатися із заявами до «прокуратури лнр».

Так зв. «прокурор» брав участь у проросійських заходах, які проводила місцева окупаційна адміністрація, та проводив «прийоми громадян», під час яких «роз’яснював» зміст законодавства країни-агресора, зокрема, щодо «приєднання» захоплених українських територій до рф.

❗❗Суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади у державних органах, займатися юридичною діяльністю строком 15 років та з конфіскацією майна.

❗Так званого «прокурора» оголошено у розшук.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати його затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "Пресслужба СБУ в Луганській області"
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