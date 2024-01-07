Херсон під російським артилерійським обстрілом, є жертви

05 лютого 2024, 13:56

Херсон знову опинився під ворожим ударом, коли російські загарбники з артилерії в черговий раз обстріляли місто. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко в понеділок, 5 лютого.

📢«Сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. Після прибуття на місце виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Інформація уточнюється», – написав Мрочко.

Він також додав, що ще принаймні одна людина отримала поранення.

У свою чергу глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що артилерійський удар призвів до пошкоджень автомобіля, де були знайдені двоє загиблих. Крім того, внаслідок обстрілу поранена 66-річна жінка, яка перебувала на вулиці в момент ворожої атаки.

📢«Стало відомо про ще одного загиблого через російські обстріли. Опівдні окупанти вкотре атакували місто. На жаль, від отриманих поранень загинув 60-річний місцевий житель. Тільки з початку цього дня російські терористи вбили чотирьох херсонців, ще один чоловік – поранений і зараз знаходиться у лікарні», – за оновленою інформацією від Херсонської ОВА.

📅Нагадаємо, що 2 лютого під час чергового обстрілу Херсону була поранена пенсіонерка, а будинки у центрі міста отримали значні ушкодження від авіабомб.