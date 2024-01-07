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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
05 лютого 2024, 14:38

Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію до середини травня

Президент України, Володимир Зеленський, в черговий раз запропонував Верховній Раді подовження строків дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в країні.

Згідно з інформацією від народних депутатів Ярослава Железняка та Олексія Гончаренка, що подані законопроєкти мають на меті продовження термінів воєнного стану та проведення загальної мобілізації до 14 травня, що складає 90 днів, починаючи з 14 лютого.

Проєкти законів вже зареєстровані в парламенті 5 лютого та направлені на розгляд до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Як зазначається, розгляд цих законопроєктів може відбутися під час найближчого засідання Верховної Ради на цьому тижні.

🧾Якщо закони будуть прийняті, це буде вже десяте голосування за подовження термінів воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Варто відзначити, що у листопаді 2023 року Верховна Рада вже продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року. Крім того, Кабінет Міністрів зареєстрував у січні 2024 року оновлений законопроєкт про мобілізацію, який буде розглянутий парламентом у лютому.

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