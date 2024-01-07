Від титулу відмовилася Міс Японія-2024 українського походження

Кароліна Шиїно, представниця українського походження, яка стала Міс Японії-2024, вирішила відмовитися від титулу. Про це повідомляє Kyodo News.
Як відомо, ця перемога викликала деякі суперечки в країні через її іноземне коріння, проте вона відмовилася від цього титулу після публікації у журналі Shukan Bunshun.
У статті зазначено, що причиною цієї відмови стала публікація, де згадувався її роман з одруженим лікарем-інфлюенсером.
Шиїно спочатку заявила, що розірвала стосунки, як тільки дізналася про шлюб чоловіка. Проте пізніше вона зізналася і перепросила у всіх, хто її підтримував.
📢«Мені щиро шкода за ті величезні проблеми, які я завдала і за зраду тих, хто мене підтримував», - заявила Шиїно.
Нагадаємо, що Шиїно стала Міс Японія наприкінці січня. Вона переїхала до Японії у віці 5 років і виросла в Нагої. Перемога Шиїно викликала суперечки через її іноземне коріння, а також обговорення в мережі щодо її національності.
За словами організаторки конкурсу Ай Вади, нагорода Шиїно є "можливістю переосмислити, що таке японська краса".