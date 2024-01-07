Хлопчик 14-ти років помер у Кривому Розі після того, як йому видалили зуб

05 лютого 2024, 17:07

У місті Кривий Ріг медичні працівники видалили зуб 14-річному хлопчикові, але після цього його стан здоров'я погіршився. Про це повідомила представниця поліції Кривого Рогу Ангеліна Крадожон.

📢«Дитині було надано допомогу в повному обсязі, і опісля він разом зі своїми рідними вирушив додому. Через деякий час пацієнта у зв'язку з погіршенням стану було госпіталізовано», — розповіла подробиці директор лікарні Олена.

Вона також зазначила, що причина смерті хлопчика буде встановлена за допомогою експертизи, і наразі поки що рано говорити про те, що могло спровокувати летальний випадок.

🚨Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікареві, який виконував операцію, може загрожувати до двох років позбавлення волі.

❗Нагадаємо, що 24 січня на Рівненщині у стоматологічному кабінеті у 50-річної пацієнтки під час лікування зубів сталася зупинка серця. Збуло виявлено, що під час лікування пацієнтці вводили седативні препарати.

❗14 січня помер п'ятирічний син музиканта Віктора Пашника у Львові, який впав у кому після операції з видалення молочних зубів.

❗Також повідомлялось, що 14 листопада у тернопільській державній клініці в однорічної дитини під час лікування зубів почав падати тиск, врятувати хлопчика не вдалося.