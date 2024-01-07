Князєва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя – САП

06 лютого 2024, 13:29

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя, за ініціативою керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), прийняла рішення тимчасово відсторонити від суддівської діяльності колишнього голову Верховного Суду. Це сталося у зв'язку із притягненням його до кримінальної відповідальності у справі про одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомили у САП.

Вища рада правосуддя призначила тимчасове відсторонення Всеволода Князєва до 6 квітня, охоплюючи весь період досудового розслідування.

Раніше повідомлялось, що 30 січня слідчий суддя ВАКС за клопотанням прокурора САП продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Разом з тим, суд в черговий раз зменшив йому розмір застави з 20 млн грн до 18,168 мільйона. 31 січня колишнього голову Верховного Суду звільнено з-під варти під заставу розміром 18,168 млн грн.

Зважаючи на те, що за Князєва внесли заставу, САП звернулась до ВРП із клопотанням про відсторонення його від здійснення правосуддя. Важливо відзначити, що згідно з ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до того часу, поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

📅Нагадаємо, що важливим етапом в цій справі – є події травня 2023 року, коли Князєва затримали з хабарем практично в 3 мільйони доларів. Ці кошти, за звинуваченням, глава Верховного Суду повинен був отримати від Костянтина Жеваго за рішення суду на його користь.