До Верховної Ради надійшла заява Безуглої про вихід з фракції «Слуга Народу»

06 лютого 2024, 13:40

Народний депутат Мар'яна Безугла оголосила про своє рішення вийти з фракції "Слуга народу", до Верховної Ради України надійшла відповідна заява. Цю інформацію підтвердив Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, заявивши: "Сьогодні це (про вихід з фракції – ред.) нарешті має бути оголошено".

Безугла вже 11 січня зазначила про свій намір вийти з фракції та партії "Слуга народу". Вона заявила, що вже подала відповідну заяву і, попри вихід з партії, продовжить підтримувати президента. Також вона зазначила, що залишиться мажоритарним депутатом Оболонського району, виконуючи всі зобов'язання перед громадянами.

Пояснюючи своє рішення, Безугла заявила, що знімає з себе «зобов’язання мовчати» та готова працювати з кожним у парламенті та ззовні, хто розуміє та не боїться».

📅Також варто зазначити, що 5 січня комітет Верховної Ради з національної безпеки рекомендував відкликати Безуглу з посади заступника голови комітету.

Проте керівництво Верховної Ради двічі відмовилося поставити це питання на порядок денний засідання.