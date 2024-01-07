Продовження воєнного стану та мобілізації підтримано Комітетом Верховної Ради

06 лютого 2024, 14:33

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні на 90 днів. Про це нардеп Ярослав Железняк повідомив в Telegram у вівторок, 6 лютого.

📢«Комітет з питань оборони підтримав затвердження парламентом указів (10457 та 10456) про продовження дії воєнного стану. "За" 18 та 20 – рішення ухвалено одноголосно», – розповів він.

Як передбачається, воєнний стан та мобілізацію планується продовжити з 14 лютого 2023 року до 13 травня 2024 року.

📢«Далі для продовження треба схвалення парламенту, де голосування заплановано вже сьогодні», – додав нардеп.

📅Нагадаємо, що 5 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту з пропозицією продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні.

📅Також пригадаємо, що вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення росії. ❗З того часу, Верховна Рада України дев’ять разів продовжувала термін дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку війни.